Орловцам задолжали зарплаты на 1,9 миллиона

Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Орловской области. Дело возбуждено по соответствующей статье УК (145.1, вторая часть). Максимальное наказание может составить штраф до полумиллиона рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.

По предварительным данным, нарушение допустило руководство мусороперерабатывающей организации, зарегистрированной в Новосиле. Зарплату недоплатили 16 работникам предприятия. Задолженность образовалась в период с февраля по май текущего года. Её общая сумма составляет 1,9 миллиона рублей.

В данный момент в рамках дела проводятся неотложные следственные действия, а также принимаются меры к погашению задолженности.

Ранее прокуратура привлекла к ответственности «Орловский мясоперерабатывающий комбинат», нарушивший трудовые права одного из работников.

ИА «Орелград»