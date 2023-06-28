Орловцев призвали не рыбачить под проводами

С обращением к жителям региона выступили энергетики.

Филиал «Орелэнерго» обратился к жителям Орловской области с напоминанием о необходимости соблюдения правил электробезопасности при движении на маломерных судах в охранных зонах ЛЭП. В первую очередь, это касается рыбаков. Энергетики пояснили, что обращение связано с активизацией сезоном навигации маломерных судов и массовым отдыхом на воде с использованием катеров, яхт, лодок, катамаранов и т.д. Маломерными судами активно пользуются и рыбаки. Впрочем, последних опасность может подстерегать и на берегу. Например, провода можно случайно задеть удочкой, изготовленной из материала, проводящего электрический ток.

«Орелэнерго» обращается к владельцам маломерных судов и любителям рыбной ловли: обращайте внимание на запрещающие знаки в охранной зоне ЛЭП, — говорится в информации энергокомпании. — Берегите свою жизнь и здоровье, не забывайте о своей безопасности! При обнаружении провисшего или оборванного провода, в том числе провода, упавшего на поверхность воды или берег, а также поврежденных опор необходимо немедленно сообщить об этом единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетти» 8-800-220-0-220».

Энергетики напоминают, что запрещается: останавливать суда под линиями электропередачи и в охранной зоне ЛЭП; нарушать минимально допустимое расстояние между корпусом (мачтой) маломерного судна и токоведущими частями (для ЛЭП до 110 кВ — 2 метра); – подплывать к оборванным проводам, убирать их руками или подручными средствами; находиться на водоемах вблизи воздушной ЛЭП при неблагоприятных погодных условиях — сильном ветре, сильном тумане или грозе.

«При движении на маломерном судне и организации рыбной ловли в охранной зоне ЛЭП необходимо: складывать мачту судна, а также удилища при перемещении под проводами ЛЭП во избежание случайного прикосновения или приближения к проводам на расстояние менее 2 метров; совершать движение в месте наименьшего провисания проводов (ближе к опоре)», — добавили энергетики.

ИА «Орелград»