Орловцы пожаловались на «неурочные» агрохимикаты

28.6.2023 | 11:35 Закон и порядок, Новости

Обработка проводилась в дневное время.

ИА «Орелград»

Жалобу подали жители села Бараново Ливенского района, причём сразу в местное отделение полиции. МВД провело проверку и выявило, что пестициды «Беташанс Дабл» и «Каришанс» действительно применялись для обработки свёклы в дневное время. Это является нарушением существующего регламента.

Региональное Управление Россельхознадзора, рассмотрев материалы, поступившие из полиции, объявило правообладателю земельных участков предостережение о недопустимости дальнейших нарушений.

Известно, что землей распоряжается ООО «ЛивныИнтерТехнология». Оно существует с 2003-го года. В данный момент компания зарегистрирована в том же Ливенском районе в селе Навесное. Выращивание сахарной свёклы является одним из официальных видов её деятельности.

Ранее стало известно, что в Ливенском районе в ряде сёл произошёл массовый падёж пчёл. Местные жители связывали это с применением агрохимикатов.

ИА «Орелград»

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