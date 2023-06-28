Орловские госпрограммы получат систему управления

Новое положение не затронет только программу наказов избирателей.

Правительство Орловской области утвердило положение о системе управления государственными программами. Документ устанавливает порядок разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности госпрограмм, а также контроля за ходом их реализации. Положение не распространяется только на одну программу — «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов».

Как следует из документа, любая государственная программа Орловской области представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий и результатов, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам. Соисполнителями являются органы власти разного уровня, а финансирование идет из областного бюджета (в том числе с привлечением федеральных средств) через профильные департаменты областной администрации. Согласно новому документу, госпрограмма разрабатывается сроком на 6 лет. При этом срок реализации не отражается в ее наименовании, а его изменение осуществляется каждые 3 года.

Внедряемая система управления содержит основные требования в госпрограммам. В частности, их стратегические приоритеты должны включать в себя оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Орловской области, тенденции, факторы и проблемные вопросы. Для обеспечения общего управления реализацией государственной программы определяется куратор из числа заместителей губернатора. Кроме того, ответственный исполнитель должен создать управляющий совет. При необходимости возможно и создание координационного органа – инициативной группы.

Система управления предусматривает мониторинг хода реализации каждой госпрограммы, согласование отчетных документов, привлечение при необходимости специалистов территориальных федеральных органов власти, научно-исследовательских, образовательных и иных учреждений в качестве независимых экспертов при проведении оценки эффективности реализации госпрограмм.

Напомним, недавно правительство представило сводный отчет о реализации госпрограмм Орловской области. Согласно ему, всего в 2022 году в регионе действовало 27 госпрограмм. На их реализацию на фоне начала СВО повлиял ряд факторов, в том числе увеличение сроков исполнения контрактов поставщиками товаров, работ и услуг, задержка подготовки проектной документации, значительное увеличение стоимости строительных ресурсов и так далее. Также повлиял введенный иностранными недружественными государствами масштабный пакет санкций в отношении РФ, негативно сказавшийся и на экономике Орловской области.

В течение отчетного года на финансирование госпрограмм было потрачено 49,358 миллиарда рублей, в том числе из областного бюджета – 35,067 миллиарда рублей, из федерального бюджета – 14,29 миллиарда, что составляет от запланированного объема 96,8 и 94,8 процента соответственно. С привлечением средств федерального бюджета в 2022 году реализовывались 23 государственные программы Орловской области. Добавим, что в минувшем году степень реализации мероприятий 17 программ признана «высокой», две получили степень реализации «выше среднего», у четырех — «средняя» степень. Еще четыре госпрограммы были реализованы в 2022 году с «низкой» степенью выполнения мероприятий. В целом, за отчетный год из 774 мероприятий включенных в планы реализации 27 государственных программ в полном объеме было выполнено 717 мероприятий, что составляет 92,6 процента от общего количества мероприятий, реализованных в отчетном году.

ИА «Орелград»