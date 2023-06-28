Орловским аграриям помогут с мелиорацией

Разработан порядок предварительного отбора проектов мелиорации.

Департамент сельского хозяйства Орловской области разработал порядок предварительного отбора проектов мелиорации. Документ определяет условия, состав и сроки предоставления сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) документов на соискание субсидий. Успешно прошедшие отбор проекты будут включены затем в общую заявку Орловской области, которая будет направлена в федеральный центр. Дело в том, что окончательным отбором занимается Министерство сельского хозяйства РФ.

Ранее это же министерство утвердило правила предоставления и распределения региона субсидий из федерального бюджета на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий. Кроме того, субсидии выдаются на известкование кислых почв на пашне. К участию в предварительном отборе будут допускать фактически реализованные в году проведения отбора проекты мелиорации и реализуемые проекты мелиорации с завершением срока реализации не позднее года, следующего за годом проведения отбора.

Сельскохозяйственные товаропроизводители должны будут подавать свои заявки в региональный департамент сельского хозяйства, приложив к ней необходимый пакет документов. Кстати, финансирование предусмотрено в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Соискателям также надо будет подать пояснительную записку к проекту мелиорации, включающую его краткое описание: об объеме планируемой к производству продукции на три года вперед. Причем аграрии также должны будут давать обязательства по достижению указанных объемов планируемой к производству продукции, а также о применении семян и саженцев отечественной селекции, планируемых к производству всех сельскохозяйственных культур с учетом севооборота.

ИА «Орелград»