Орловским аграриям помогут с мелиорацией

28.6.2023 | 6:36 Новости, Экономика

Разработан порядок предварительного отбора проектов мелиорации.

ИА «Орелград»

Департамент сельского хозяйства Орловской области разработал порядок предварительного отбора проектов мелиорации. Документ определяет условия, состав и сроки предоставления сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) документов на соискание субсидий. Успешно прошедшие отбор проекты будут включены затем в общую заявку Орловской области, которая будет направлена в федеральный центр. Дело в том, что окончательным отбором занимается Министерство сельского хозяйства РФ.

Ранее это же министерство утвердило правила предоставления и распределения региона субсидий из федерального бюджета на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий. Кроме того, субсидии выдаются на известкование кислых почв на пашне. К участию в предварительном отборе будут допускать фактически реализованные в году проведения отбора проекты мелиорации и реализуемые проекты мелиорации с завершением срока реализации не позднее года, следующего за годом проведения отбора.

Сельскохозяйственные товаропроизводители должны будут подавать свои заявки в региональный департамент сельского хозяйства, приложив к ней необходимый пакет документов. Кстати, финансирование предусмотрено в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Соискателям также надо будет подать пояснительную записку к проекту мелиорации, включающую его краткое описание: об объеме планируемой к производству продукции на три года вперед. Причем аграрии также должны будут давать обязательства по достижению указанных объемов планируемой к производству продукции, а также о применении семян и саженцев отечественной селекции, планируемых к производству всех сельскохозяйственных культур с учетом севооборота.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования