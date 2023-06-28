Орловское «АПК Юность» принудили к чистоте

Компания не хотела очищать сельхозземли от загрязнений.

Нарушение выявило в октябре минувшего года региональное Управление Россельхознадзора. Ведомство проводило проверку на земельном участке сельскохозяйственного назначения, который находится в Сабуровском сельском поселении Орловского муниципального округа. ООО «АПК Юность» является собственником данной земли.

Оказалось, что около 513 квадратных метров ценной территории используются не совсем по назначению. На участке нашли «жидкую фракцию отходов животноводства крупного рогатого скота».

Как показала последующая экспертиза, отходы привели к порче участка, а также к санитарному и бактериологическому загрязнению почвы. Россельхознадзор передал материалы в прокуратуру, а та обратилась в суд.

В итоге Урицкий районный суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал ООО «АПК Юность» провести работы по рекультивации нарушенных земель.

ИА «Орелград»