Под Орлом иностранцев осудили за попытку наркоторговли

28.6.2023 | 11:49 Закон и порядок, Новости

Они пытались сбыть крупную партию «веществ».

Фото: Управление МВД по Орловской области (иллюстративное)

Дело рассматривалось в Ливенском районном суде. Двух граждан Таджикистана признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотического средства. Иностранцы действовали в составе группы, а также использовали интернет. Это признали отягощающими обстоятельствами.

Кроме того, партия незаконного «товара» оказалась достаточно крупной. Её общий вес составил 20,06 граммов, сообщили в прокуратуре Орловской области.

В итоге суд согласился с доводами обвинения и назначил каждому наказание в виде 7,5 лет колонии строгого режима. Уголовное преследование других участников данного преступления выделено в отдельное производство.

Пока что приговор районного суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»

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