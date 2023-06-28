Под Орлом иностранцев осудили за попытку наркоторговли

Они пытались сбыть крупную партию «веществ».

Дело рассматривалось в Ливенском районном суде. Двух граждан Таджикистана признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотического средства. Иностранцы действовали в составе группы, а также использовали интернет. Это признали отягощающими обстоятельствами.

Кроме того, партия незаконного «товара» оказалась достаточно крупной. Её общий вес составил 20,06 граммов, сообщили в прокуратуре Орловской области.

В итоге суд согласился с доводами обвинения и назначил каждому наказание в виде 7,5 лет колонии строгого режима. Уголовное преследование других участников данного преступления выделено в отдельное производство.

Пока что приговор районного суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»