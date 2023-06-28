Стало известно, как будут наказывать за сопротивление омбудсменам

Административная ответственность будет представлять собою штрафы.

Как уже рассказывал «Орелград», региональный парламент изучил проект внесения изменения в Закон Орловской области от 6 июня 2013 года № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения». Поправками предложено ввести на территории региона административную ответственность за воспрепятствование законной деятельности всех трех региональных уполномоченных. В связи с этим областной административный закон дополняется статьями 9.7-9.9.

Уже известно, каким будет наказание. Так, согласно новой статье 9.7 вышеуказанного закона, ответственность за воспрепятствование законной деятельности уполномоченного по правам человека в Орловской области представляет собой наложение административного штрафа в размере от 2000 до 3000 рублей. Схлопотать такой штраф можно за вмешательство в законную деятельность уполномоченного с целью повлиять на его решение. Такая же ответственность предусматривается за неисполнение должностными лицами требований и обязанностей, установленных Законом Орловской области об уполномоченном по правам человека.

Отметим, что воспрепятствование законной деятельности правозащитника в иной форме, если ответственность за данные действия или бездействие не установлена законодательством Российской Федерации, также будет назначаться по региональному закону. Аналогичные нормы вводятся и для двух других правозащитников. Так, статья 9.8 вводит аналогичные штрафы, то есть 2000-3000 рублей, за воспрепятствование законной деятельности уполномоченного по правам ребенка, а статья 9.9 — уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Законопроектом также предложено наделить правом составлять протоколы об указанных административных правонарушениях не только самих уполномоченных, но и консультантов их аппарата.

«В законопроекте не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, — следует из пояснительной записки. — Принятие закона не потребует дополнительного выделения финансовых средств из областного бюджета».

Изменения будут внесены и в законы об уполномоченных. В качестве обоснования авторы идеи пишут, что деятельность всех трех правозащитников уже показала и доказала свою эффективность. Указывают они, например, на особое значение данного правового института в защите и обеспечении прав субъектов предпринимательской деятельности в регионе. В связи с этим правовой статус уполномоченных необходимо укреплять и совершенствовать, для чего и принимаются дополнительные меры по их защите.

ИА «Орелград»