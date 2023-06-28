Творческую мастерскую в Орле попробуют продать в 11-й раз

Городские власти вновь выставили на торги «непродаваемые» объекты.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла опубликовало извещение о предстоящих торгах. Они намечены на 25 июля, всего с молотка предполагается пустить пять объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Причем все они ранее неоднократно выставлялись на аукционы, но проданы не были из-за отсутствия заявок на участие. Своего рода рекордсменом в этом списке выглядит объект, распложенный по улице Коммуны, 17.

Речь идет о нежилом двухэтажном здании творческой мастерской, которая выставляется на торги вместе с земельным участком площадью 512 квадратных метров. Предыдущие десять попыток продать этот лот успехом не увенчались. Мастерскую безуспешно семь раз выставляли на торги в 2022 году и уже трижды – в 2023-м. Последний из аукционов был назначен на 21 июня, но и на него не поступило ни одной заявки от потенциальных участников. Цена мастерской составляет 5,124 миллиона рублей. Однако покупателей, возможно, отпугивает не она, а существующие ограничения на земельный участок под мастерской. Он представляет собой зону с особыми условиями использования территории, потому что находится в пределах водоохранной зоны реки Оки.

Еще один лот, расположенный в охранной зоне, — павильон на улице Левый Берег реки Оки, 63д. Он продается 8,871 миллиона рублей, причем стоимость самого здания составляет всего 281 тысячу рублей. Большую часть цены этого лота составляет стоимость земельного участка площадью 1689 квадратных метров, она равна 8,59 млн рублей. Сам участок расположен в зоне охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия регионального значения «Городской парк, 1823 г.». Кроме того, здесь же находится водоохранная зона реки Оки и ее прибрежная защитная полоса. Указанный павильон власти попытаются пустить с молотка уже в четвертый раз.

ИА «Орелград»