В Орле готовятся к реставрации «Бунинки»

28.6.2023 | 11:08 Культура, Новости, Строительство

Определена компания – проектировщик работ.

ИА «Орелград»

На соответствующем аукционе победило ООО «Петроградпроект». Впрочем, оно являлось единственным участником торгов. Компания лишь немного снизила стартовую стоимость – примерно на 100 тысяч рублей, до 13,85 миллиона.

Победителю предстоит изготовить проектную документацию «по консервации, реставрации и воссозданию» здания главной областной библиотеки имени Бунина, расположенного на улице Горького, 43. Сроки достаточно сжатые. На основную работу отводится два с половиной месяца, на проведение государственной экспертизы – ещё 42 рабочих дня. Отсчёт начнётся с момента подписания контракта.

Здание библиотеки построено в 1958-м году. В последний раз его ремонтировали в 1998-м. В этом году сквер Бунина, расположенный у библиотеки, победил на открытом голосовании по выбору объектов для благоустройства. Так что этот уголок города (здание и сквер) ожидает комплексное обновление.

ИА «Орелград»

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