В Орле рассмотрели иск о землях бывшего осетрового завода

Новый владелец земель пытался вернуть себе излишне уплаченные налоги.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Федерального государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» к Управлению Федеральной налоговой службы по Орловской области. Речь шла о возврате ошибочно перечисленного налога за период с третьего квартала 2016 года по четвертый квартал 2020 года в сумме 2,629 миллиона рублей. В иске заявитель указал, что обязанность по уплате земельного налога на участок в Кромском районе возникла у ФГБУ «Главрыбвод» только с 25 декабря 2020 года, то есть с момента регистрации за ним права постоянного (бессрочного) пользования в Едином государственном реестре недвижимости.

Кроме того, заявитель указал, что ни «Главрыбвод», ни его центральный филиал не являются правопреемниками предыдущего пользователя – Орловского осетрового рыбоводного завода. В связи истец полагал, что заявленная сумма налога является ошибочно перечисленной и подлежит возврату. Однако налоговики озвучили иное мнение. Они считают, что после присоединения к ФГБУ «Главрыбвод» с 29 декабря 2015 года ФГБУ «Центррыбвод», к первому перешло и право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком бывшего осетрового завода.

Заслушав объяснения представителей сторон и третьего лица, исследовав материалы дела, арбитражный суд установил, что Центральный филиал «Главрыбвода» был создан 26 апреля 2016 года. С третьего квартала 2016 года он платил земельный налог. Однако в конце 2019 года сотрудники этой организации решили, что налог оплачивается ошибочно, так как спорный участок не был передан ФГБУ «Главрыбвод» и зарегистрирован за ним. Поэтому организация представила налоговикам уточненные декларации для уменьшения исчисленного земельного налога за 2016-2019 годы.

Налоговики провели камеральные проверки. Они выяснили, что здание завода по воспроизводству осетровых рыб используется Центральным филиалом ФГБУ «Главрыбвод» с 2015 года. А земля, на которой расположен объект, была передана в бессрочное пользование Орловскому осетровому рыбоводному заводу еще в конце 1992 года. Налоговый орган отказал в удовлетворении требования о возврате налога, поскольку «Главрыбвод» является правообладателем данного земельного участка. При изучении материалов суд установил любопытный факт: оказалось, что несколько лет назад на учете в инспекции состояли два обособленных подразделения, и оба имели наименование «Орловский осетровый рыбоводный завод».

Однако в конце 2015 года ФГБУ «Центррыбвод» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ФГБУ «Главрыбвод». Последнее стало правопреемником «Центррыбвода», а равно и Орловского осетрового рыбоводного завода. Поскольку завод являлся обособленным подразделением «Центррыбвода», то право постоянного пользования земельным участком перешло к «Главрыбводу» с момента реорганизации в 2015 году – к такому выводу пришел суд. В связи с этим арбитраж требования истца оставил без удовлетворения. Однако на решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»