Назначен новый прокурор Покровского района Орловщины

Должность занял Дмитрий Клёнышев.

Сегодня исполняющий обязанности прокурора Орловской области Юрий Пахолков представил нового «назначенца» коллективу районной прокуратуры и руководителям поднадзорных органов.

Дмитрий Клёнышев родился в 1990-м году. Получил высшее юридическое образование. С 2014-го года проходил службу в органах прокуратуры Орловской области.

В частности, Клёнышев работал помощником Ливенского межрайонного прокурора и прокурора Железнодорожного района города Орла. Также на протяжении трёх лет руководил отделом управления по надзору за исполнением федерального законодательства. Последние три года он занимал должность заместителя прокурора Залегощенского района.

«За период службы в органах прокуратуры Дмитрий Клёнышев зарекомендовал себя квалифицированным и принципиальным руководителем», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что прокуратура помогла защитить права многодетной матери в Урицком районе.

ИА «Орелград»