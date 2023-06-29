Областному правительству расширят полномочия

Поправки в закон о правительстве рассмотрел региональный парламент.

Орловский областной Совет народных депутатов рассмотрел проект внесения изменения в статью 19 Закона «О правительстве Орловской области». Проектом предлагалось дополнить закон пунктом 6.2, который наделяет правительство региона еще одним полномочием. Принятие проекта авторы объяснили необходимостью приведения законодательства Орловской области в соответствие с федеральным законодательством. Дело в том, что месяц назад были внесены изменения в ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

Согласно им, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере безопасности гидротехнических сооружений наделяются полномочиями по согласованию вероятного вреда. В частности, речь идет о правильности определения величин, составляющих вероятный вред при аварии гидротехнического сооружения, в случае, если вероятный вред может быть причинен жизни и здоровью физических лиц, то есть простых жителей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц на территории соответствующего региона.

Проще говоря, потенциальный ущерб заранее рассчитывается на случай ЧП, связанного с прорывом, например, дамбы или плотины, ее аварии в период того же половодья. А полученные прогнозы надо еще и проверять. Порядок расчета такого ущерба региональные власти должны утверждать самостоятельно, а для этого надо, чтобы местным законом местное же правительство было наделено соответствующими полномочиями. Такую поправку и вносят в закон Орловской области. Кстати, в актуализированном виде этот закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

После расширения полномочий правительство региона должно будет определить орган исполнительной власти специальной компетенции (так официально называются, к примеру, департаменты и некоторые управления администрации области), который будет заниматься вопросами согласования вероятного вреда при аварии гидротехнических сооружений. Как следует из пояснительной записки, реализация принимаемого проекта закона не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области и не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.

ИА «Орелград»