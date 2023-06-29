Облсовет ужесточил требования к судимым кандидатам

Региональный парламент совершенствует избирательное законодательство.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета провели очередное заседание. В числе прочего был рассмотрен вопрос о внесении изменений в некоторые законодательные акты Орловской области. Речь идет о поправках, касающихся совершенствования избирательного процесса и процесса проведения референдумов. В частности, изменения вносятся в целый ряд законов регионального уровня, в том числе в законы о выборах губернатора и депутатов облсовета, о референдуме, о системе избирательных комиссий в Орловской области, о регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления, и др.

Так, в выборные законы вносятся изменения на случай появления судимости у зарегистрированного кандидата. Согласно поправкам, такой кандидат обязан не позднее 18 часов по местному времени дня, следующего за днем появления судимости, представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения об указанной судимости в письменной форме. Сведения об указанной судимости кандидата могут быть представлены также его уполномоченным представителем по финансовым вопросам или доверенным лицом. Отметим, что ранее в региональном законодательстве такой нормы не было.

Кроме того, поправками предусматривается, что полномочия доверенных лиц прекращаются одновременно с прекращением агитационного периода, а также досрочно по решению кандидата, избирательного объединения либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом или с утратой статуса кандидатами, включенными в список кандидатов, который выдвинут избирательным объединением, назначившим этих доверенных лиц.

Еще одна поправка гласит: если губернатор Орловской области не был избран, то повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня голосования на общих выборах. В остальных случаях повторные выборы проводятся в предусмотренный федеральным законом день голосования либо в иной день, но не позднее чем через один год со дня появления основания для проведения повторных выборов губернатора Орловской области.

В законодательстве появилась норма и о том, что полномочия комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории города Орла, могут быть возложены на Избирательную комиссию Орловской области. Такое возможно по решению самого облизбиркома, согласованному с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Напомним, ранее была ликвидирована муниципальная избирательная комиссия города Орла.

ИА «Орелград»