Орловцы установили у луж таблички «Купание запрещено»

Так жители города пытаются «обыграть» свои проблемы.

Таблички замечены в переулке Ново-Половецком (в микрорайоне Лужки). Они появились у нескольких больших луж, которые образовались в дорожных выбоинах после прошедших дождей. Соответствующие фото опубликованы в группе «Интересный город Орел | Орловчане!» «Вконтакте».

Видимо, орловцы, установившие таблички, попытались «отнестись к ситуации с юмором», но в то же время – привлечь внимание к проблеме состояния местных дорог и дворов. Впрочем, эта картина является для Орла характерной.

Напомним, что зимой 2019-го года жители Орла, недовольные плохой уборкой снега, «присвоили» нескольким сугробам имя действующего губернатора Клычкова. Сам глава области отнёсся к этому с пониманием и юмором.

ИА «Орелград»