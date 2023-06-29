Орловец нашел в мусорном баке ружьё

29.6.2023 | 13:01 Закон и порядок, Новости

Свою находку он отнёс в Росгвардию.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает пресс-служба регионального Управления ведомства, ружьё найдено в Орле на улице Черепичной во дворе многоквартирного дома. Местный житель, 60-летний мужчина, обратил внимание на металлический предмет, лежавший в мусорном баке.

Оказалось, что это оружие — гладкоствольное одноствольное ружье. Судя по всему, кто-то просто выбросил его за ненадобностью. Орловец проявил сознательность и отнёс оружие в профильный отдел Управления Росгвардии.

«Оружие передано для проведения экспертизы, после которой будет принято решение о возможности выплаты денежного вознаграждения в размере восьми тысяч рублей», — рассказал начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Орлу Сергей Прилепский.

Ранее стало известно, что другой орловец обнаружил оружие в доме, унаследованном от родственников.

ИА «Орелград»

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