Орловец нашел в мусорном баке ружьё

Свою находку он отнёс в Росгвардию.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления ведомства, ружьё найдено в Орле на улице Черепичной во дворе многоквартирного дома. Местный житель, 60-летний мужчина, обратил внимание на металлический предмет, лежавший в мусорном баке.

Оказалось, что это оружие — гладкоствольное одноствольное ружье. Судя по всему, кто-то просто выбросил его за ненадобностью. Орловец проявил сознательность и отнёс оружие в профильный отдел Управления Росгвардии.

«Оружие передано для проведения экспертизы, после которой будет принято решение о возможности выплаты денежного вознаграждения в размере восьми тысяч рублей», — рассказал начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Орлу Сергей Прилепский.

Ранее стало известно, что другой орловец обнаружил оружие в доме, унаследованном от родственников.

ИА «Орелград»