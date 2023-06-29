Орловский бизнес сам уточнил сумму своих налогов

Уточненные налоговые обязательства потянули на сумму 21,3 миллиона рублей.

В Орловской области за пять месяцев текущего года в результате проведенной аналитической работы налогоплательщики региона, использующие специальные налоговые режимы, самостоятельно уточнили собственные налоговые обязательства государством на общую сумму 21,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. Кстати, за тот же период времени специалистами налоговой службы по результатам проведенной ими контрольной работы дополнительно было начислено еще 13,7 миллиона рублей. Иными словами, бюджет получил неплохую прибавку благодаря уточнениям.

«Основной удельный вес доначисленных платежей приходится на администрирование налога по упрощенной системе налогообложения, — рассказали в пресс-службе регионального Управления ФНС. — Сумма поступлений по результатам контрольной и контрольно-аналитической работы по состоянию на 1 июня 2023 года составила 23,2 миллиона рублей».

В ведомстве также подчеркнули, что сам механизм изменился по сравнению с предыдущими годами. Налоговики изменили подход к проведению контроля. Основная задача теперь заключается в побуждении налогоплательщиков к самостоятельному отказу от инструментов минимизации налогов и добровольному уточнению налоговых обязательств. Конечным результатом данной работы является снижение административного давления на бизнес, резюмируют в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»