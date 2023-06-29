Орловское агропредприятие «перемудрило» с химобработками

29.6.2023 | 12:11 Закон и порядок, Новости

Оповещение жителей проводилось с нарушениями.

Фото Управления ветеринарии Орловской области

К ответственности привлекли ООО «Отрадаагроинвест». Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Установлено, что предприятие проводило химические обработки своих посевов сельскохозяйственных культур пестицидами и агрохимикатами. Объявления публиковались в газете Корсаковского района «Заря». Однако информирование велось, во-первых, несвоевременно, а во-вторых, не в полном объёме.

Россельхознадзор трактовал это как нарушение закона «О пчеловодстве в Российской Федерации». Ведомство выдало компании официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее областное Управление ветеринарии официально подтвердило факт массовой гибели пчёл в Ливенском районе.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования