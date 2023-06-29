Орловское агропредприятие «перемудрило» с химобработками

Оповещение жителей проводилось с нарушениями.

К ответственности привлекли ООО «Отрадаагроинвест». Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Установлено, что предприятие проводило химические обработки своих посевов сельскохозяйственных культур пестицидами и агрохимикатами. Объявления публиковались в газете Корсаковского района «Заря». Однако информирование велось, во-первых, несвоевременно, а во-вторых, не в полном объёме.

Россельхознадзор трактовал это как нарушение закона «О пчеловодстве в Российской Федерации». Ведомство выдало компании официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее областное Управление ветеринарии официально подтвердило факт массовой гибели пчёл в Ливенском районе.

ИА «Орелград»