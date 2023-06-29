Прокурор и уполномоченный примут жалобы орловского бизнеса

В регионе состоится очередной совместный личный прием предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, 4 июля исполняющий обязанности прокурора региона и региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей проведут очередной совместный личный прием предпринимателей. Как обычно, основной темой приема станут вопросы нарушений прав предпринимателей. Бизнесмены, которым есть, что заявить и на что пожаловаться, могут записаться на приме предварительно по телефонам: (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора Орловской области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Васильевна Харыбина; 8-903-637-14-95, 8(4862) 43-63-89 – дежурный прокурор.

Тем временем в аппарате бизнес-омбудсмена Евгения Лыкина сообщили об успешном разрешении проблемы, возникшей у одного из предпринимателей Орловского муниципального округа. За помощью обратился генеральный директор общества с ограниченной ответственностью. Он просил оказать содействие в защите прав и законных интересов в ходе рассмотрения административного материала, заведенного по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Дело было заведено отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Орловскому району ГУ МЧС. Как выяснилось в ходе рассмотрения обращения, фирма действительно допустила нарушение требований пожарной безопасности. Санкцией указанной выше административной статьи для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей.

«В ходе рассмотрения административного дела бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин пришел к выводу о возможности назначения предпринимателю административного наказания в виде предупреждения с учетом того, что ИП является субъектом малого и среднего предпринимательства, административное правонарушение совершено впервые, отсутствует причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей», — уточнили в аппарате правозащитника.

Это мнение было учтено надзорным органом при рассмотрении материалов. В результате генеральному директору было назначено административное наказание в виде предупреждения, а не крупного штрафа, который ему и компании изначально грозил.

ИА «Орелград»