Орловец «покусился» на областной портал

30.6.2023 | 11:48 Закон и порядок, Новости

Попытку преступления выявило ФСБ.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по нашему региону, противозаконные действия имели место в январе этого года. Житель Орла осуществлял автоматизированные запросы к информационной системе «Портал Орловской области». Для этого он использовал специализированные хакерские программы.

Действия орловца угрожали целостности ресурса и создавали возможность уничтожения, блокирования, модификации или копирования данных. В итоге пока что мужчине объявили официальное предостережение о недопустимости таких действий.

273-я статья УК «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» предусматривает достаточно суровые наказания. Максимальной санкцией является лишение свободы на семь лет.

ИА «Орелград»

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