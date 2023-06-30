Орловец «покусился» на областной портал

Попытку преступления выявило ФСБ.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по нашему региону, противозаконные действия имели место в январе этого года. Житель Орла осуществлял автоматизированные запросы к информационной системе «Портал Орловской области». Для этого он использовал специализированные хакерские программы.

Действия орловца угрожали целостности ресурса и создавали возможность уничтожения, блокирования, модификации или копирования данных. В итоге пока что мужчине объявили официальное предостережение о недопустимости таких действий.

273-я статья УК «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» предусматривает достаточно суровые наказания. Максимальной санкцией является лишение свободы на семь лет.

ИА «Орелград»