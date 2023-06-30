Орёл попытается одолжить 365 миллионов

Такое решение приняли в Горсовете сегодня.

«Народные избранники» одобрили постановление о привлечении бюджетного и коммерческого кредитов на общую сумму 365 миллионов рублей. Решение приняли в ходе очередной сессии. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Как пояснил заместитель мэра города Алексей Степанов, основная доля этих средств будет направлена в сферу образования. «Коммерческий кредит позволит нам завести новые лимиты для того, чтобы подготовить образовательные учреждения к новому учебному году», — рассказал чиновник.

Председатель комитета горсовета по бюджету и налоговой политике Тимур Нерушев подчеркнул, что на предварительном обсуждении вопроса высказывались разные мнения. Однако депутат призвал коллег подумать и о детях, которые 1 сентября должны благополучно начать учёбу в детсадах и школах.

При обсуждении темы на комитете указывалось, что в случае, если Орёл не восполнит недостаток средств, блокировка счетов грозит не только образовательным учреждениям, но и самой администрации города, а также «Объединённому муниципальному заказчику». При этом очередной кредит рассматривался как самый быстрый вариант решения проблемы, но при этом не меняющий ситуацию «в корне».

ИА «Орелград»