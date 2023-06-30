Россельхознадзор разобрался с «пчелиным» ЧП под Ливнами

30.6.2023 | 10:32 Новости, Происшествия

Жители Орловской области жаловались на массовый падёж пчёл.

Фото: t.me/print_tv

Насекомые погибли в пяти сельских поселениях района. Процесс начался в середине этого месяца. Сообщалось о гибели 826 пчелосемей.

Представители регионального Управления Россельхознадзора провели выездные обследования земельных участков сельхозназначения, где рапс обрабатывали средствами защиты растений. Специалисты отобрали 12 проб растений и отправили их в лабораторию на исследование.

Как сообщает пресс-служба Управления, установлено, что обработку проводило ООО «Дано». Компания использовала препараты 1 и 3 класса опасности для пчёл. ООО нарушило установленные сроки оповещения местных пчеловодов о предстоящих работах. Также хозяйствующий субъект вовремя не внёс соответствующие сведения в государственную систему контроля за пестицидами и агрохимикатами «Сатурн». На границах площадей, обработанных пестицидами, не поставили предупреждающие знаки.

Лабораторный анализ показал, что в образцах зелёной массы имеется вещество под названием «лямбда-цигалотрин». Оно применяется как яд против широкого спектра листогрызущих и сосущих вредителей, но может быть опасно и для «полезных» насекомых. Сейчас ведомство решает вопрос о проведении внеплановой проверки в отношении ООО «Дано».

ИА «Орелград»

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