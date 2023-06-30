Сотрудники орловского МЧС спасли пустельгу

Птица застряла в слуховом окне подвала.

Необычный сигнал пришёл в Управление МЧС по Орловской области накануне около 18 часов. Жители одного из многоквартирных домов по улице Осипенко сообщили в службу спасения, что в подвале здания в слуховом окне застряла птица. Сами орловцы не смогли оказать помощь пернатой пленнице и поэтому обратились в МЧС.

На место выехали сотрудники техногенной группы областной поисково-спасательной службы. Информация подтвердилась. Птица оказалась пустельгой – представительницей семейства соколиных.

Сотрудники МЧС осторожно извлекли её из подвала и передали в Детский парк Орла. Скорее всего, она пополнит местный зоопарк.

Всего за последние сутки орловские спасательные подразделения выезжали на вызовы 18 раз, в том числе 6 раз на ликвидацию возгораний. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

ИА «Орелград»