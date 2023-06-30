У 20-летнего орловца изъяли 33 грамма наркотиков

Возбуждено четыре уголовных дела.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, молодой человек подозревается и в сбыте веществ, запрещённых к свободному обороту, и в их хранении (с целью последующего сбыта).

Непосредственно при нём находились 24 свёртка. Также оперативники обнаружили две «закладки», сделанные злоумышленником. Всё это «потянуло» на 12 граммов.

По месту жительства подозреваемого изъяли ещё 21 грамм некоего вещества. Экспертиза показала, что это синтетическое наркотическое средство. Таким образом, общий «улов» составил 33 грамма.

Все уголовные дела возбуждены по «антинаркотической» 228-й статье УК, в рамках её первой части (два по ч. 3 ст. 30 ч. 3 и ещё два по ч. 3 ст. 30 ч. 4). Следствие продолжается. Подозреваемый взят под стражу.

Ранее стало известно, что на Орловщине выявили 655 «потенциальных наркоманов».

ИА «Орелград»