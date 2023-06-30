У орловцев спросили мнение о единой школьной форме

В этом году на неё разработают ГОСТ.

На данный момент опросы проводятся в официальных группах «Управления общего образования Орловского муниципального округа» и «Отдела образования Болховского района» «ВКонтакте». Вполне возможно, что исследования общественного мнения проведут и в других муниципальных образованиях региона.

Например, в Орловском муниципальном округе в опросе поучаствовали уже 646 человек. Интересно, что мнения существенно разделились. Около 44% опрошенных поддержали идею о введении единой школьной формы, 56% выступили против.

В 2023-м в России должен появиться первый полноценный ГОСТ на школьную форму. Планируется, что его предварительная версия будет утверждена до конца текущего года, окончательная, после всех обсуждений и доработок – до конца следующего. Ранее в нашей стране существовал «временный» стандарт на школьную форму, действовавший на протяжении трёх лет (с 2020 по 2023).

Новый ГОСТ будет относиться к «национальным стандартам». Это означает, что, согласно законодательству, его исполнение будет носить сугубо добровольный характер. Решение о следовании ГОСТу будет приниматься руководством учебного заведения.

ИА «Орелград»