Жительнице Орловщины не назначили пособие по уходу за ребёнком

30.6.2023 | 18:56 Закон и порядок, Новости, Общество

Нарушение зафиксировано в Верховском районе.

Верховский молочно-консервный завод. Фото пресс-службы губернатора Орловской области.

Работница Верховского молочно-консервного завода обратилась в бухгалтерию предприятия с заявлением на отпуску по уходу за ребёнком по достижению им возраста полутора лет. Женщина предоставила все документы, нужные для назначения соответствующего пособия.

Однако, по неизвестным причинам, работники бухгалтерии не исполнили свои обязанности, а потребовали от коллеги дополнительные документы. На самом деле, они уже не входили в перечень бумаг, необходимых в подобных случаях. Жительница Орловщины обратилась в прокуратуру.

Прокурор района убедился в существовании нарушения и внёс представление генеральному директору АО «Верховский МКЗ». В итоге виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, нарушения устранили, а женщине, наконец, выплатили положенные денежные средства.

Ранее в Орле суд, по инициативе надзорного ведомства, защитил орловцев, проживающих в аварийном доме.

ИА «Орелград»

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