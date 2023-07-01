Потенциальному убийце с Украины не дали выйти на свободу

Обвиняемого в убийстве жены жителя Дмитровска оставили под стражей.

Дмитровский районный суд Орловской области продлил срок содержания под стражей жителю города Дмитровска, обвиняемому в совершении убийства своей супруги. Как напомнили в пресс-службе суда, молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Следствие считает, что 32-летний гражданин убил свою 27-летнююю супругу. Ранее пресс-служба регионального СУ СК России сообщала по этому поводу, что мужчина был подробно допрошен об обстоятельствах преступления.

С его участием была проведена проверка показаний на месте, в ходе которой «он продемонстрировал механизм совершения преступления». По уголовному делу было назначено свыше 15 судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая. В феврале 2023 года по ходатайству следствия обвиняемый был заключен под стражу. Этот срок истек в июне, поэтому следователь по особо важным делам Кромского МСО СУ СК подал ходатайство о продлении срока содержания под стражей указанного гражданина.

При вынесении постановления суд учел данные о личности обвиняемого. Сообщается, что по месту регистрации он не проживает, а на протяжении всей своей жизни проживал на территории иностранного государства – Украины. Там у него имеются близкие родственники. Поэтому суд пришел к выводу о том, что потенциальный убийца, находясь на свободе и осознавая тяжесть преступления, в совершении которого он обвиняется, может скрыться от органов предварительного следствия и суда.

«Судом также принято во внимание то обстоятельство, что свидетелями по уголовному делу являются его близкие родственники и знакомые, на которых он, находясь на свободе, может оказать давление, — добавили в пресс-службе Дмитровского районного суда. — При этом каких-либо значимых обстоятельств, которые могли бы являться безусловным и достаточным основанием для изменения избранной меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую, судом в ходе рассмотрения ходатайства следователя не установлено».

В результате ходатайство было удовлетворено. Постановлением суда срок содержания под стражей обвиняемого продлен еще на два 2 месяца, а всего до 6 месяцев 14 суток, то есть до 21 августа 2023 года включительно.

ИА «Орелград»