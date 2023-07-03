Карлов назвал очевидную причину отсутствия продленки в школах

3.7.2023 | 14:20 Новости, Образование

Начальник департамента образования ответил на вопрос вице-спикера Орловского облсовета.

На заседании правительства региона 3 июля Михаил Вдовин сообщил, что многим родителям приходится забирать детей из школы в разгар рабочего дня.

«Почему нет продленки?» — поинтересовался депутат.

Алексей Карлов ответил, что с 2022-2023 учебного года дополнительно было введено 118 групп продленного дня, из них 44 — в Орле.

«Не во всех школах имеется возможность открыть группы продленного дня. Это связано с двухсменной работой школ», — констатировал чиновник.

Ранее на заседании профильного комитета заместитель председателя горсовета Орла Владимир Негин сокрушался, что администрация не в состоянии обеспечить проектирование расширения школ. ПСД на пристройку к 40 лицею, по его подсчетам, готовят уже третий год. Аналогичная ситуация со школой №50 на Наугорке.

ИА «Орелград»

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