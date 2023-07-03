Названы условия выдачи медали за помощь в СВО

Дубликаты медали «За помощь в специальной военной операции» выдавать не будут.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил положение о медали «За помощь в специальной военной операции». Кстати, это будет именно губернаторская награда. По условиям, вручается она либо лично губернатором в торжественной обстановке, либо по его поручению это будут делать члены регионального правительства, руководители органов исполнительной государственной власти специальной компетенции и главы муниципальных образований. Обязательное условие — все должно происходить в торжественной обстановке.

Повторное награждение медалью не производится, дубликат не выдается. Медаль носится на левой стороне груди ниже государственных и ведомственных наград. Ею награждаются граждане РФ, иностранные граждане и коллективы организаций за помощь и всестороннюю поддержку, оказанную участникам специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

С представлением к награждению вправе обратиться руководители органов государственной власти, местного самоуправления, организаций всех форм собственности. Представление направляется в администрацию губернатора и правительства Орловской области не позднее чем за месяц до предполагаемой даты награждения медалью. Оно должно содержать ходатайство на имя губернатора за подписью руководителя инициатора с указанием предполагаемой даты награждения медалью и характеристику с указанием конкретных заслуг награждаемого.

Медаль «За помощь в специальной военной операции» представляет собой медальон, подвешенный на колодке. Он имеет форму круга золотистого цвета с матовой поверхностью и узкой каймой по краю с обеих сторон. На лицевой стороне рельефно изображены: вверху –монохромный герб Орловской области, под ним – выходящие из-за краев медали две руки по локоть: военного – участника специальной военной операции в обмундировании и труженика Орловской области с закатанным рукавом, внизу соединенные в рукопожатии.

На оборотной стороне медальона размещена рельефная надпись в шесть строк: «ЗА ПОМОЩЬ/В/СПЕЦИАЛЬНОЙ /ВОЕННОЙ/ОПЕРАЦИИ/24.02.2022». Медальон при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой, представляющей собой металлическую трапециевидную пластину, обтянутую многоцветной лентой. Вдоль верхнего и нижнего краев колодки идут прорези, сквозь которые продета сложенная внизу вдвое и расходящаяся вверху лента, обтягивающая с лицевой стороны внутреннюю часть пластины. На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления к одежде. Лента имеет ширину 22 мм и состоит из красной, белой и синей полос шириной 15 мм, 2,5 мм и 4,5 мм соответственно. Материал медали – сплав металлов, исполнение – объемно-рельефная штамповка.

ИА «Орелград»