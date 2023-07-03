Орловцы все активнее инвестируют в торговлю

Аналитики оценили финансовые вложения орловского бизнеса.

В Орловской области общий объем финансовых вложений, осуществленных крупными и средними организациями региона в январе-марте 2023 года, составил 59,9 миллиарда рублей. Такие данные приводит Орелстат в информационном отчете о социально-экономическом развитии региона. Аналитики подсчитали, что наибольшую долю в объеме финансовых инвестиций за указанный период времени составили вложения организаций оптовой и розничной торговли, а также сферы ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – на эти цели было потрачено 83,1 процента от общего объема инвестиций.

Из указанной выше суммы 46,2 миллиарда рублей составили долгосрочные финансовые вложения — 77,2 процента от общей суммы финансовых вложений. Здесь речь идет об инвестициях в паи и акции и другие формы участия, на что было затрачено 238,5 миллиона рублей, предоставление займов (81,2 миллиона рублей), а также вложения в долговые ценные бумаги и депозитные сертификаты, банковские вклады и прочие долгосрочные финансовые вложения. Кстати, на эти же цели орловцы тратили деньги и в рамках краткосрочных вложений.

В целом к началу апреля 2023 года в Орловской области было накоплено финансовых вложений на общую сумму 36,9 миллиарда рублей. С начала 2023 года, как подсчитали статистики, в регионе было погашено акций, облигаций и прочих долговых обязательств на сумму 59,6 миллиарда рублей. Добавим, что затраты организаций (без представителей малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) на приобретение основных средств, бывших в употреблении, у других юридических и физических лиц, а также объектов незавершенного строительства в январе-марте 2023 года составили 335,8 миллиона рублей. Для сравнения в аналогичном периоде 2022 года данный показатель составлял 201,7 миллиона рублей.

ИА «Орелград»