Орловский филиал фонда «Защитники Отечества» подвёл первые итоги

3.7.2023 | 15:41 Новости, СВО

За месяц поступило 130 обращений.

Фото: vk.com/zdravorelobl

На данный момент филиалы фонда, который оказывает поддержку участникам СВО и их семьям, работают во всех регионах. В Орле приём ведётся на улице Степана Разина, 3, в специально оборудованном офисе. Кроме того, координаторы работают в пяти районах области.

Также каждую пятницу в фонде дежурит представитель поискового отряда «Сармат». Эта организация занимается розыском участников СВО, пропавших без вести.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, в основном, в фонд обращаются за помощью в оформлении выплат и присвоении статусов. Также здесь можно получить другую юридическую помощь, побывать на консультации у психолога, взять напрокат средства реабилитации. Поддержка предоставляется бесплатно.

Кроме того, фонд организует различные мероприятия, направленные на вовлечение участников СВО в общественную жизнь (патриотическую работу, спорт, сохранение исторической памяти).

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования