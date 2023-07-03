Орловский филиал фонда «Защитники Отечества» подвёл первые итоги

За месяц поступило 130 обращений.

На данный момент филиалы фонда, который оказывает поддержку участникам СВО и их семьям, работают во всех регионах. В Орле приём ведётся на улице Степана Разина, 3, в специально оборудованном офисе. Кроме того, координаторы работают в пяти районах области.

Также каждую пятницу в фонде дежурит представитель поискового отряда «Сармат». Эта организация занимается розыском участников СВО, пропавших без вести.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, в основном, в фонд обращаются за помощью в оформлении выплат и присвоении статусов. Также здесь можно получить другую юридическую помощь, побывать на консультации у психолога, взять напрокат средства реабилитации. Поддержка предоставляется бесплатно.

Кроме того, фонд организует различные мероприятия, направленные на вовлечение участников СВО в общественную жизнь (патриотическую работу, спорт, сохранение исторической памяти).

ИА «Орелград»