Под Орлом на новой часовне установили крест

Её возводят в честь Николая Чудотворца.
Строительство ведётся в Знаменском районе в селе Жидкое. Об этом пишет местная газета «Земля родная».
На днях Никольская часовня обрела купол и крест. Перед установкой их освятил представитель Орловской епархии — благочинный храмов Знаменско-Хотынецкого округа иерей Андрей Сорокин.
Часовня строится по инициативе и при поддержке местных жителей. Работы планируется завершить в августе.
Известно, что с 1813-го года в селе Жидкое (тогда Воздвиженском) существовал каменный православный храм. В 1860-м здесь появилась деревянная церковь.
ИА «Орелград»