Под Орлом на новой часовне установили крест

3.7.2023 | 12:30 Новости, Общество

Её возводят в честь Николая Чудотворца.

Фото: газета «Земля родная»

Строительство ведётся в Знаменском районе в селе Жидкое. Об этом пишет местная газета «Земля родная».

На днях Никольская часовня обрела купол и крест. Перед установкой их освятил представитель Орловской епархии — благочинный храмов Знаменско-Хотынецкого округа иерей Андрей Сорокин.

Часовня строится по инициативе и при поддержке местных жителей. Работы планируется завершить в августе.

Известно, что с 1813-го года в селе Жидкое (тогда Воздвиженском) существовал каменный православный храм. В 1860-м здесь появилась деревянная церковь.

ИА «Орелград»

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