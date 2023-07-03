Подвиг жителей Донбасса предложили увековечить

ЛДПР предлагает присвоить почетное звание «Город-герой» ряду населенных пунктов.

Партийцы считают, что необходимо увековечить подвиг жителей, которые противостояли и противостоят нацизму на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Законопроект уже разработан. Почетный статус предложено устанавливать Указом Президента. «Город-герой» должен получить стелу с изображением герба. Предлагается учредить музеи, посвященные подвигам и стойкости жителей, проводить мероприятия и праздничные салюты 9 мая, 23 февраля и в День города.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что звания достойны Луганск, Донецк и другие города Донбасса, где за девять лет погибли тысячи мирных жителей.

«Несмотря на все это, город борется, живет и верит в мирное будущее. Великая Отечественная война длилась 1 418 дней. Столицы ДНР и ЛНР сражаются с нацистами уже более 3 700 дней», — подчеркнул Леонид Слуцкий в соцсетях.

«Это звание станет символом упорства и бесстрашия, которые присущи каждому жителю этих городов», — прокомментировал депутат Орловского областного Совета Владислав Числов.

ИА «Орелград»