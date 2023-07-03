В Орле стартовал конкурс «Красота Божьего мира»

Взял старт региональный этап XIХ Международного конкурса детского творчества.

В Орловской области стартовал региональный этап XIХ Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Как пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, он проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Международных Рождественских чтений. Конкурс направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом, выявление молодых талантов, а также создание среды для творческого общения детей и молодежи.

«В конкурсе принимают участие юные художники из России, Украины, Белоруссии, Латвии, Болгарии, Сербии, Казахстана, Кипра, — говорят организаторы. — В жюри конкурса, наряду с сотрудниками Синодального отдела, входят члены Российской академии художеств, Союза художников России, видные деятели искусств. Жюри конкурса возглавляет Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Помощь в организации и проведении конкурса оказывает Фонд просвещения «МЕТА».

Организаторами являются Синодальный отдел религиозного образования и катехизации и АНО «Центр образовательных и культурных инициатив «Поколение». К участию приглашаются школьники и дошкольники, учащиеся организаций среднего профессионального образования, дополнительного образования, воскресных школ и других детских учреждений. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. Победителей определят в трех номинациях: «Основная тематика», «Православная икона» и «Роспись по фарфору».

Художественные работы «Основной тематики» могут включать в себя такие темы, как: библейские сюжеты; мир духовный и мир земной; Христос и Церковь; любимый храм; красота родной природы; мой дом, моя деревня, мой город; моя семья, мои друзья; иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина. В номинации «Православная икона» принять участие могут ученики иконописных школ или мастерских, достигшие 13-17 лет. Работы должны быть выполнены с соблюдением канонов православной иконописи.

«Роспись по фарфору» также предполагает участие детей 13-17 лет, преимущественно учащихся художественных средних и средних специальных учебных заведений. Региональный этап пройдет по 1 ноября, а его итоги будут подведены до 10 ноября. Затем до 15 декабря продлится заключительный этап. Конкурсные работы на региональный этап принимаются до 1 ноября 2023 года в резиденции Управляющего Орловской митрополией.

«Отражая в своих работах все то, что окружает их в повседневной жизни – свою семью, друзей, родной дом и город, природу в разных ее проявлениях, перенося на бумагу свое видение сотворенного Богом мира, дети учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит – любить свою землю, свою Родину. Награждение победителей проходит на церемонии закрытия Рождественских чтений в Храме Христа Спасителя», — резюмируют организаторы.

ИА «Орелград»