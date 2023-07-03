В Орловской области 32 процента предприятий оказались убыточными

Их совокупный убыток в текущем году составил без малого 2 миллиарда рублей.

Орелстат привел оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-апреле 2023 года. Данные приведены по кругу наблюдаемых статистиками предприятий. Они не учитывают представителей малого предпринимательства, кредитные и прочие финансовые организации, государственные и муниципальные учреждения. Из отчета следует, что сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) наблюдаемых организаций в действующих ценах сложился в сумме 16,301 миллиарда рублей.

По подсчетам статистиков, 185 предприятий за отчетный период времени совокупно получили прибыль в размере 18,184 миллиарда рублей, а 89 предприятий за тот же период времени завершили с общим убытком на сумму 1,882 миллиарда рублей. Таким образом, доля прибыльных предприятий в Орловской области составляет 67,5 процента, а доля убыточных организаций – 32,5 процента. Проследили статистики ситуацию и в разрезе отраслей.

Так, в денежном выражении хуже всего обстоят дела в сфере обрабатывающих производств. Совокупный убыток этих предприятий в январе-апреле 2023 года составил 739,7 миллиона рублей. На втором месте расположились организации, работающие в сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве – здесь убыток составил 617,6 миллиона рублей. Впрочем, показатели работы АПК очень зависят от сезонности. Как правило, летом-осенью аграрии выходят в плюс, получая солидную прибыль на уборке урожая.

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом в Орловской области принесла совокупный убыток в размере 147,9 миллиона рублей. Кстати, эта сфера оказалась региональным лидером по доле убыточных организаций. Подсчитано, что 70 процентов представителей данного направления бизнеса в отчетном периоде времени имели убыток. Немногим лучше дела оказались в сфере водоснабжения, где убыточными являются 64 процента организаций, транспортировки и хранения – 55,6 процента. Стоит отметить и тот факт, что 15,9 процента орловских торговых организаций также завершили работу в январе-апреле с убытками.

ИА «Орелград»