За год зарплата орловцев выросла на 16 процентов

Орелстат обнародовал оперативные данные о заработках орловцев.

О заработной плате работников крупных, средних, некоммерческих и малых предприятий и организаций Орловской области по итогам апреля 2023 года рассказал Орелстат. Специалисты этого ведомства подсчитали, что за указанный период времени номинальная заработная плата составила 44 447 рублей. По сравнению с мартом 2023 года она увеличилась на 0,3 процента, а по отношению к апрелю предыдущего года увеличилась на 16 процентов. При этом реальная заработная плата за год выросла на 13,8 процента. Напомним, что она рассчитывается с учетом индекса потребительских цен, то есть учитывается инфляция.

В целом в апреле текущего года по сравнению с апрелем предыдущего года динамику роста зарплат показали практически все отрасли региональной экономики. Лидером стала административная деятельность, где за год зарплаты в среднем подросли на 29,2 процента. Далее следуют сельское хозяйство (рост зарплаты за год составил 28,1 процента), научная и техническая профессиональная деятельность (27 процентов), образование (24,2 процента) и деятельность гостиниц и предприятий общепита (24,2 процента).

Неважно обстоят дела в сфере добычи полезных ископаемых, где по сравнению с прошлым годом средний размер номинальной начисленной зарплаты снизился на 9,2 процента. Орелстат обращает внимание на то, что в оплате труда по видам экономической деятельности, как и в предыдущие отчетные периоды, сохраняется значительная дифференциация. Безусловным лидером по уровню зарплат остаются сотрудники финансовой и страховой сферы, средний заработок которых достиг уровня в 72 238 рублей в месяц.

В государственном управлении платят в среднем по 51 586 рублей ежемесячно, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром – по 51 580 рублей, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – по 49 523 рублей, в сфере транспортировки и хранения – по 48 817 рублей, в обрабатывающих производствах – по 47 527 рублей, в строительстве – по 42 814 рублей, в оптовой и розничной торговле – по 39 453 рубля, в области здравоохранения и социальных услуг – по 39 016 рублей, в образовании – по 38 181 рублю, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – по 34 625 рублей.

ИА «Орелград»