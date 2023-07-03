Заявка Орловской области на капремонт школ «предварительно» одобрена

3.7.2023 | 12:10 Новости, Образование

На преображение в ближайшие годы могут надеяться 40 учреждений.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

26 июня правительством Орловской области была направлена заявка в Министерство просвещения для включения школ в программу капитального ремонта. 29 организаций (30 зданий) предполагается включить в программу 2024 года, 11 – 2025 года.

Руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов на совещании в правительстве региона 3 июля сообщил, что заявку подтвердили.

«По предварительным данным, все наши школы прошли предварительный отбор», — сообщил чиновник.

2022 году в эту программу вошли всего три образовательные организации, это связано с тем, что руководители муниципальных образований не вносили информацию в некую  специальную форму.

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин напомнил, что город Орел с трудом готовит проектно-сметную документацию. Пристройки к школам аналогично проектируются годами. Алексей Карлов не стал комментировать действия и бездействие городских чиновников.  Ранее в горсовете Орла обсуждали риски срыва реализации программы.

ИА «Орелград»

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