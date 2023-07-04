В Орловской области запустили уникальное производство

4.7.2023 | 12:51 Новости, Экономика

Это первая в России линия сухого волочения проволоки.

Фото: vk.com/metizinvest

Проект воплотил в жизнь завод «Метизинвест». Конструкцию для производства проволоки собрали штатные инженеры предприятия (менее чем за год). Линия состоит из десяти блоков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Ранее сообщалось, что орловская линия сухого волочения проволоки станет полным аналогом продукции немецкого производителя Sket, производящего промышленное оборудование. Значимость данного проекта заключается в непрерывном типе работы. В случае обрыва проволоки «сухое волочение» позволяет не протягивать всю линию заново, а возобновлять производство именно в месте обрыва.

Также запуск такой линии позволяет заводу освоить полный цикл производства метизной продукции и полностью заместить соответствующую импортную материальную и техническую базу.

ООО «Метизинвест» зарегистрировано в 2019-м, но по факту завод работает ещё с 1994-го года. Предприятие находится в Орле в Артельном переулке.

ИА «Орелград»

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