Для инфекционного корпуса больницы Боткина потребовались дополнительные участки

4.7.2023 | 15:42 Новости, Строительство

Его планируют построить за пределами Орла.

Вопрос рассмотрели на заседании комиссии по землепользованию и застройке Орловской области в мае. Протокол мероприятия опубликован на сайте правительства региона.

КУ ОО «Орелгосзаказчик» выступило с предложением внести изменения в Правила землепользования и застройки Орловского муниципального округа для размещения инфекционного корпуса БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина» и сопутствующих объектов в поселке Красный Октябрь. У двух дополнительных участков (общей площадью около 3 тыс. кв. м) необходимо изменить функциональные зоны застройки индивидуальными жилыми домами на зону специализированной застройки.

Комиссия поддержала предложение. Профильному управлению обладминистрации рекомендовано  обеспечить подготовку проектов внесения изменений в Генплан и ПЗЗ.  Органы местного самоуправления должны организовать общественные обсуждения или публичные слушания.

Напомним, еще в июне 2022 года было принято постановление правительства региона о подготовке подготовке обоснования инвестиций и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по объекту «Строительство инфекционного корпуса БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина». В январе 2023 года подписан контракт на проведение этих работ с ООО «Технология» из Брянска. Цена – 10,9 млн рублей.

Корпус будет рассчитан на 232 койки. В 2019 году его строительство оценивали в 700 млн рублей.

ИА «Орелград»

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