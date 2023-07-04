Глава орловской ГИБДД останется в СИЗО

Сроки следствия и ареста продлили до 15 сентября.

Александр Коршунов, который остаётся действующим руководителем УГИБДД УМВД области, находится в одном из следственных изоляторов Москвы с марта текущего года. Решение о его аресте на время предварительного следствия принимал Басманный суд столицы.

До этого Коршунов находился в Орле на свободе, хотя и под подпиской о невыезде. Также на время следствия его отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Уголовное дело в отношении главы ГИБДД области возбудили в конце 2021 года. Основанием стали материалы Управления ФСБ. Коршунова обвиняют по нескольким статьям, в том числе, в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщают «Орловские новости», первый заместитель председателя СК РФ Эдуард Кабурнеев продлил срок расследования дела до 15 сентября. На этот же период суд продлил и время содержания в СИЗО. Известно, что подозреваемый и его защита возражали против последнего решения, но их протесты отклонили.

ИА «Орелград»