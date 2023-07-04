Кандидатов в губернаторы проверят ревизоры

Проверка будет проведена на достоверность сведений из финансовых отчетов.

В Орле состоялось заседание Контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Орловской области. Как пояснили в облизбиркоме, в нем приняли участие члены КРС – руководители и специалисты государственных и иных органов, организаций и учреждений. Их задача заключается в проверке сведений, представленных кандидатами на должность губернатора Орловской области, а также избирательных фондов, финансовых отчетов кандидатов и избирательных комиссий.

«Председатель КРС, заместитель председателя облизбиркома Светлана Гонтарь доложила об уже подготовленных представлениях для осуществления проверок достоверности представленных кандидатами сведений, а также о сведениях о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, — сообщает облизбирком. — Члены КРС приняли план работы на период избирательной кампании по выборам губернатора в 2023 году, обсудили организационный порядок работы, обменялись мнениями по вопросам взаимодействия между органами, организациями и учреждениями, осуществляющими проверки».

Кроме того, Избирательная комиссия внесла поправки в положение о Контрольно-ревизионной службе. Они касаются вопросов организации проверок представленных кандидатами в губернаторы сведений о доходах и имуществе. Согласно актуализированному положению, проверять КРС будет источники происхождения вкладов и ценных бумагах, данные об ином участии кандидатов в капитале коммерческих организаций. Также проверке подлежат сведения о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, об имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории РФ, в том числе переданном в доверительное управление. Если таковое найдется, то проверять КРС будет выполнение требований о закрытии зарубежных счетов и вкладов, прекращении хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, или отчуждении иностранных финансовых инструментов.

Напомним, выборы губернатора Орловской области назначены на 10 сентября 2023 года. Также на территории 16 муниципальных районов пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, по итогам которых планируются к замещению 26 вакантных мандата. Статус выдвинутого кандидата в губернаторы приобрели действующий глава региона Андрей Клычков от КПРФ, Светлана Ковалева от партии «Новые люди» и лидер фракции ЛДПР в Орловском областном Совете народных депутатов Владислав Числов.

ИА «Орелград»