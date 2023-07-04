МегаФон ускорил интернет в Орловской области

Оператор модернизировал порядка 30 телеком-объектов в жилых районах, вблизи транспортных узлов и популярных мест для отдыха в регионе. Так, после проведения работ, трафик в сети оператора вырос почти в 1,5 раза.

Ёмкость сети увеличили за счёт рефарминга частот в диапазоне до 1000 МГц. Оборудование одновременно обслуживает гораздо больше пользователей и при этом обеспечивает высокую скорость передачи данных.

Технические мероприятия прошли в городе Ливны, а также в малых населённых пунктах: Покровка, Крутое, Фошня, Покровское, Моховое, Столбецкое, Залегощь, Лаврово, Малая Куликовка, Маслово, Плещеево, Тросное, Первый Воин, Протасово, Кромы, Кромской, Тросна, Муравль, Долгое, Льгов, Верховье, Юры.

Теперь жители и гости региона могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами в отдаленных населенных пунктах, находясь на отдыхе и в путешествиях. Кроме того, запуск дополнительного слоя LTE расширяет для абонентов возможности по использованию современной технологии голосовых звонков VoLTE. Востребованность сервиса Voice over LTE подтверждают данные МегаФона — уже свыше 45% разговоров в Орловской области совершаются в сетях четвёртого поколения, с более чистым звуком и мгновенным соединением.

«Мы продолжаем развивать и модернизировать инфраструктуру региона. Планируя развитие сети, анализируем не только потребление мобильного трафика и его качество, но и на основе big data прогнозируем дальнейший рост нагрузки. Полученная информация позволяет определить места, где необходимо улучшение качества связи для максимального числа абонентов», — отмечает директор МегаФона в Орловской области Сергей Ивочкин.

Спрос на скоростной интернет в регионе подтверждает и увеличившийся объём LTE‑трафика. С начала 2023 года пользователи компании скачали 25 тысяч ТБ данных — это на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такого объёма информации хватит, чтобы каждый из 700 тысяч жителей региона ежедневно читал роман Ивана Тургенева «Отцы и дети» в электронном формате.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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