На выборах губернатора Орловщины появился новый кандидат

Это Владимир Стебаков.

Его выдвинуло региональное отделение Российской экологической партии «Зелёные». Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, он уже представил документы, необходимые для регистрации, и получил статус выдвинутого кандидата.

Стебаков стал четвёртым официальным участником предвыборной гонки. Ранее такой же статус получили действующий губернатор Андрей Клычков (кандидат от КПРФ), президент орловской ТПП Светлана Ковалёва (представитель партии «Новые люди») и заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов, глав комитета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям Владислав Числов (выдвинутый ЛДПР).

Владимир Стебаков является главой КФХ, зарегистрированного в Орловском районе в деревне Малая Куликовка в 2010-м году. Основным видом деятельности предприятия является «выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина». Также Стебаков является депутатом районного совета и почетным гражданином района.

ИА «Орелград»