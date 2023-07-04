Нетрезвый водитель «довёз» 17-летнего орловца до больницы

4.7.2023 | 10:20 Новости, Происшествия

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, произошло накануне в 21 час в Урицком районе. Местом действия стал 13-й километр автодороги «Нарышкино – Парамоново».

Кроссовер «Киа Спортейдж» двигался со стороны села Бунино в направлении села Подзавалово. За рулём сидел 49-летний водитель, а на пассажирском сидении – 17-летний молодой человек. Как информирует ведомство, водитель находился в состоянии опьянения.

Видимо, именно по этой причине в определённый момент мужчина не справился с управлением, съехал в правый кювет и перевернулся. Серьёзные повреждения получил и автомобиль, и несовершеннолетний пассажир. Его доставили в Орёл в НКМЦ имени Круглой и госпитализировали. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП, в том числе два с пострадавшими.

ИА «Орелград»

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