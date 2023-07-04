Нормативность орловских дорог оценили в 50%

Орловщина заняла 42-е место по стране.

Исследование на данную тему опубликовало РИА «Новости». Специалисты, по данным на конец минувшего года, определили для каждого региона количество автодорог регионального и межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям.

В Орловской области таковых оказалось 50,8% от общего числа. Это примерно соответствует средним значениям по стране. Наш регион занял 42-е место в общей «табели о рангах».

Список возглавили Москва (97,6%), Ханты-Мансийский АО (86,5%) и Краснодарский край (84,9%). Внизу расположились Республика Марий Эл (27,7%), Кировская область (25%) и Архангельская область (13,3%).

Кроме того, составители рейтинга определяли количество автомобильных дорог с твёрдым покрытием. В Орловской области таких оказалось по 404,6 километра на каждую тысячу квадратных километров территории.

ИА «Орелград»