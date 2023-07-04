Орловские чиновники получат выплаты за службу в зоне СВО

Дополнительная социальная гарантия введена в регионе для государственных служащих.

Губернатор Андрей Клычков издал постановление о дополнительной гарантии государственных гражданских служащих Орловской области в связи с заключением ими контракта о прохождении военной службы в период проведения специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Новый документ дает им право на получение единовременной выплаты в размере шестимесячного денежного содержания по занимаемой должности.

Губернаторский указ уже вступил в силу со дня его официального опубликования (3 июля 2023 года), но распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2023 года. По условиям, единовременная выплата предоставляется в течение 7 календарных дней со дня вступления в силу указа тем государственным гражданским служащим Орловской области, которые официально в соответствии с Трудовым кодексом уже приостановили прохождение своей службы в связи с заключением контракта и отправкой в зону СВО.

В дальнейшем органы государственной власти будут должны выдавать единовременную выплату не позднее дня приостановления прохождения государственной гражданской службы. Также утвержден порядок предоставления ушедшим на военную службу чиновникам единовременной выплаты. Основанием для этого является: приказ органа исполнительной власти специальной компетенции Орловской области; распоряжение председателя Орловского областного Совета народных депутатов; акт государственного органа Орловской области. Финансирование указанных расходов осуществляется за счет средств областного бюджета.

Кстати, губернатор рекомендовал представительным органам муниципальных образований Орловской области руководствоваться положениями данного указа при разработке и утверждении собственных нормативных правовых актов о предоставлении единовременной денежной выплаты муниципальным служащим. Контроль за исполнением указа Клычков оставил за собой.

ИА «Орелград»