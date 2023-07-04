Под Орлом арестовали мужчину, размахивавшего руками

Суд счел его хулиганом и наказал в рамках административного кодекса.

Как сообщает пресс-служба Колпнянского районного суда Орловской области, житель поселка Колпна привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Изучив материалы дела и личность правонарушителя, суд определил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток. Из материалов следует, что указанный гражданин, находясь одной из улиц поселка, громко кричал и размахивал руками.

Кроме того, он выражался нецензурной бранью в общественном месте, в присутствии граждан, а на замечания прекратить нарушение правопорядка не реагировал. Тем самым гражданин нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу. В судебном заседании он свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Однако это не помогло ему получить минимально возможное наказание.

Согласно части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, мелкое хулиганство – это нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Так что в данном случае хулиган получил почти по полной. На решение суда повлияло то, что ранее этот же мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Данное обстоятельство было признано отягчающим вину. Но суд учел и то, что на иждивении мелкий хулиган имеет несовершеннолетнего ребенка.

Ранее Управление МВД России по Орловской области сообщало, что за пять месяцев 2023 года в регионе сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 11 702 административных правонарушения, без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. Из них по вышеуказанной статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство было составлено 826 административных дел. Также 3409 дел было заведено по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), 1261 — по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения).

ИА «Орелград»