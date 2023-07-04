Прокуратура заставила мэрию Орла выплатить долг

Речь идёт о сумме в 2,2 миллиона рублей.

Такой объём средств администрация Орла задолжала юридическому лицу, которое занималось поставками продуктов питания в бюджетные учреждения города. Чтобы разрешить ситуацию, представитель хозяйствующего субъекта пришёл на личный приём к прокурору Орловской области.

Надзорное ведомство внесло городской администрации соответствующее представление. Чиновники «услышали» сигнал и рассчитались по счетам.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, сегодня в Орле состоялся специальный приём по вопросам защиты прав предпринимателей. Его провели исполняющий обязанности прокурора области Юрий Пахолков и официальный бизнес-омбудсмен Орловщины Евгений Лыкин. По всем поступившим обращениям даны поручения о проведении прокурорских проверок.

ИА «Орелград»