Россельхознадзор оштрафовал орловца на 20 тысяч

Причиной стали сорняки.

Как сообщает областное Управление ведомства, нарушение выявили в рамках внеплановой выездной проверки. Специалисты изучали состояние земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Сосковском районе на территории Лобынцевского сельского поселения. Общая площадь земель составляла 3,3 гектара.

Представители Россельхознадзора зафиксировали факт зарастания участков сорной растительностью – причём как «травянистой», так и «древесно-кустарниковой». На землях не проводились необходимые агротехнические и агрохимические мероприятия.

Выяснилось, что участки принадлежат физическому лицу на праве собственности. В итоге хозяина, «запустившего» свои владения, оштрафовали на 20 тысяч рублей по административной статье. Также орловцу выдали предписание об устранении нарушений.

ИА «Орелград»