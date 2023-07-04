Торговлю символикой запрещенной украинской армии пресекли под Орлом

Суд удовлетворил административные исковые требования прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда Орловской области, рассмотрено дело по административному иску Хотынецкого межрайонного прокурора. Последний действовал в интересах неопределенного круга лиц. Иск был основан на результатах проведенного прокуратурой мониторинга Сети. На одной из сайтов была обнаружена информация сомнительного, с точки зрения российского законодательства, содержания.

Речь идет об интернет-ресурсе, на котором предлагалась к реализация экстремистская символика. А именно, желающие могли приобрести флаг Украинской повстанческой армии (УПА), которая 17 ноября 2014 года решением Верховного Суда Российской Федерации была признана экстремистской организацией. При этом, как отметила в иске прокуратура, вход на сомнительный сайт является свободным, предварительной регистрации не требуется. Ознакомиться с его содержанием может любой пользователь, информация на нем распространяется бесплатно.

«При исследовании установлено, что указатель страниц интернет-сайта в Единый реестр доменных имен, содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, не включен», — отметили в пресс-службе суда.

Изучив содержание сайта и доводы надзорного органа, суд принял решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме. Доступ к сайту будет заблокирован, так как его страницы признаны информацией, распространение которой на территории РФ запрещено.

ИА «Орелград»